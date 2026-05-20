“¿Por qué doña Blanca no habla?”: denuncias estremecen investigación en hogar de ancianos allanado en Cartago

Lo que comenzó como una visita familiar terminó convirtiéndose en una denuncia que hoy provocó que al Organismo de Investigación Judicial, Fiscalía, Policía Municipal, Ministerio de Salud y Cruz Roja intervinieran el hogar de ancianos Manos de Jesús en Cartago.

La situación ocurre en medio de una investigación por presuntos maltratos, castigos, aparentes sedaciones, posibles delitos patrimoniales y hasta muertes bajo análisis judicial.

El OIJ allanó el hogar en medio de la preocupación de los familiares. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Patrullas, agentes judiciales entrando y saliendo del inmueble, adultos mayores siendo valorados y funcionarios trasladados a tribunales mientras familiares observaban con angustia desde afuera, una angustia que ya no podía callar más, fue lo que se vivió este miércoles en Guadalupe de Cartago.

Cinthia Ortega asegura que comenzó a sospechar que algo ocurría con su madre, Blanca Solano, de 68 años, meses después de ingresarla al hogar en noviembre del 2024.

Según relata, durante una visita un adulto mayor se le acercó inesperadamente y le lanzó una frase que jamás olvidará y que aún la llena de tristeza.

“¿Blanquita por qué no habla?… Es que a doña Blanca le pegan y la maltratan”.

El fiscal General Carlo Díaz estuvo pendiente de la diligencia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aquellas palabras la dejaron helada.

“Yo veía a mi mamá diferente. No hablaba, ya no caminaba, permanecía encogida. Pedíamos explicaciones y nadie nos decía nada”, recordó.

La mujer afirma que las restricciones dentro del lugar comenzaron a levantar más sospechas. Según indicó, no les permitían entrar con celulares durante las visitas y tampoco le daban respuesta a lo que preguntaban.

Con el paso de los meses, asegura que otras situaciones comenzaron a parecer extrañas.

“Había demasiada vigilancia. Uno sentía que algo no iba bien”, contó.

Familiares notaron actitudes sospechosas y denunciaron. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La investigación del Ministerio Público nació tras una serie de denuncias presentadas a finales del 2025, en las que se mencionaban presuntas faltas de alimentación, aparentes sedaciones, castigos, negligencia médica y hasta posibles manejos irregulares de pensiones y donaciones.

Entre los señalamientos más delicados figura la sospecha de que algunos adultos mayores permanecían durante horas con pañales sucios, eran aislados en cuartos y sufrían restricciones de comunicación con familiares.

Además, las autoridades investigan la muerte de varios residentes del centro.

Uno de los puntos que más llama la atención es que las actas de defunción habrían sido emitidas siempre por médicos vinculados al propio hogar, por lo que ahora serán revisadas con cautela como parte de la delicada investigación.

Este año ya se reportan dos fallecimientos en el sitio, mientras que en el 2025 murieron 12 adultos mayores.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que las muertes forman parte de las pesquisas, aunque aclaró que determinar si existió o no alguna actuación delictiva es complejo.

“Es difícil determinar si medió algún hecho delictivo porque, preliminarmente, las muertes fueron dictaminadas por doctores del propio albergue”, explicó.

Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron expedientes y actas de defunción, además de valorar el estado de salud de los cerca de 75 adultos mayores que permanecían en el sitio.

El OIJ decomiso evidencias.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jefe de la Policía Municipal de Cartago, Jorge Flores, detalló que el objetivo de la intervención es atender el caso en conjunto con las autoridades judiciales y sanitarias.

“Se realiza el abordaje de lo que es el lugar de ancianos, ubicado en Guadalupe de Cartago. Dentro del inmueble se pretende la detención de varias personas, las cuales son trasladadas por medio de Policía Municipal a los tribunales”, indicó.

Flores añadió que una persona vinculada a la junta directiva del centro fue detenida fuera del establecimiento, en su lugar de habitación, y posteriormente trasladada a los tribunales.

Seis investigados y varios detenidos

En la causa figuran como investigados seis funcionarios del hogar.

Entre ellos aparece un hombre identificado como Rodríguez , presidente de la junta directiva; una mujer de apellido Fonseca , encargada del centro; una doctora de apellidos Granados ; un trabajador social identificado como Navarro y dos cuidadores de apellidos Brenes y Quirós.

En el hogar había 75 abuelitos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/OIJ allanó hogar de ancianos Manos de Jesús, en Guadalupe de Cartago)

Durante el operativo, varios sospechosos fueron trasladados a tribunales bajo custodia policial.

“Siempre actuamos con apego a la ley”

Mientras las autoridades realizaban las diligencias, la abogada del hogar, Silvia Martínez, aseguró que el allanamiento los tomó completamente por sorpresa.

“Es algo que no nos esperábamos, porque siempre se ha actuado con apego a la ley”, afirmó.

La defensora insistió en que muchos de los adultos mayores llegan al lugar en condición de abandono y sostuvo que cuando presentan complicaciones de salud son trasladados a centros médicos.

También aseguró que reciben atención permanente las 24 horas.

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Trenzas que desaparecieron

Afuera del hogar también estaba Carol Walker, quien visita frecuentemente a su bisabuela de 102 años.

Aunque dice no haber presenciado maltratos, sí notó cambios que la preocuparon.

Su abuelita es muy coqueta y las últimas veces que la vio la notó distinta.

“Le cortaron las trenzas, no tenía su plancha de dientes y la vi muy diferente”, dijo angustiada.

Ahora, mientras continúan las investigaciones, decenas de familias esperan respuestas sobre lo que realmente ocurría dentro del hogar de ancianos Manos de Jesús, un sitio que debía representar protección y cuidado para adultos mayores vulnerables.