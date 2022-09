¿Por qué mencionaron a “Diablo” en el juicio del femicidio de María José Calvo?

En el juicio por el femicidio de María José Calvo, de 26 años, que dio inició este lunes 12 de setiembre figuró el apodo de “Diablo” cuando se habló de que el carro de la jovencita nunca apareció.

Al sospechoso lo acusan de un delito de femicidio y incendio. Foto: Silvia Coto

El debate se realiza en la sala 3 de los Tribunales de San José, contra un hombre de apellido Taracera quien era su novio.

Don Víctor Calvo, papá de la joven, contó que cuando le avisaron que la casa donde vivía su hija se estaba quemando, él llegó a la vivienda ubicada en La Capri -en San Miguel de Desamparados- aquel 17 de noviembre del 2020 y no vio el carro de su hija, un Toyota Yaris 2002.

Cuando los bomberos terminaron de apagar el incendio, le dijeron que habían encontrado un cuerpo en uno de los cuartos.

“Yo pensé que era una amiga de ella, que tal vez se quedó durmiendo”, dijo el papá.

Papá de María José Calvo: “Mi hija me puso medidas de protección a mí 15 días antes del femicidio”

Don Víctor preguntó a los bomberos si la víctima tenía una cadena de oro en el cuello, y ellos le dijeron que sí, eso le confirmó que sí era su María José.

Los días pasaron y el papá no sabía nada del carro de su hija. Un día estaba trabajando para una plataforma de transportes y una joven pidió un servicio cerca del cementerio de Tibás, donde estaba sepultada la joven.

“Cuando la muchacha llegó, yo estaba impactado porque mi hija está ahí sepultada. Ella me preguntó qué me pasaba y yo le expliqué que a mi hija me la quemaron y me la mataron y ella me dice: usted es el papá de María José, y le digo: sí. Ella de inmediato me dice: Yo sé dónde está el carro, yo sé quién se lo llevó, conozco a Taracera (imputado)”, narró el papá.

La muchacha le contó que un hombre apodado “Pancho” se llevó el vehículo para Guápiles.

“Ellos (los que tenían el carro) le dijeron a Taracera que se regresara a la casa donde estaba María José y quemara la casa con todas las evidencias. Esa muchacha no quiso ser testigo (del juicio) por temor”, dijo el papá.

María José Calvo Valverde, de 26 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza y luego le quemaron la casa en La Capri, Desamparados. Foto: Tomadas de facebook

Don Víctor comentó que según lo que a él le dijeron, las personas que tenían el carro de María José eran gente de “Diablo” (Alejandro Arias Monge).

“Diablo” es sospechoso de varios delitos, entre ellos homicidios y tentativas de homicidio, robo de ganado en grandes cantidades y, al parecer, utiliza un alto grado de violencia al momento de actuar.

Este es Alejandro Arias Monge conocido como Diablo

Fiscal en femicidio de María José Calvo: sospechoso roció la habitación y el cuerpo con gasolina

Don Víctor aseguró que por motivos económicos y de seguridad nunca fue a buscar el carro, él dio toda esa información al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pero no supo de qué le sirvió a los agentes.