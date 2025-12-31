Prepárese: así estará el clima la noche de este 31 de diciembre

El empuje frío número 8 continúa afectando las condiciones del tiempo en Costa Rica, provocando un aumento en la presión atmosférica en la cuenca del mar Caribe y un fortalecimiento significativo de los vientos en varias regiones del país, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Según el reporte, las ráfagas más intensas se han presentado en el Pacífico Norte y el Valle Central, con velocidades predominantes entre 40 y 60 kilómetros por hora, aunque en el norte de Guanacaste ya se han registrado máximos que alcanzan entre 80 y 100 km/h.

LEA MÁS: Huracán Melissa provoca más de 60 incidentes por inundaciones en Costa Rica

Este patrón ventoso ha favorecido el arrastre de humedad desde el Caribe hacia la Zona Norte y las montañas, donde se han dado lluvias débiles e intermitentes durante las últimas 24 horas.

El IMN detalló que la línea cortante asociada a este empuje frío se mantendrá sobre el país este miércoles y jueves, lo que provocará un incremento adicional en la intensidad del viento.

El empuje frío se mantendrá hasta este jueves y en zonas como Limón habrá lluvias. (Rafael Pacheco Granados)

Para estos días se prevén ráfagas entre 50 y 75 km/h en el Pacífico Norte y el Valle Central, con picos superiores a los 100 km/h en el norte de Guanacaste y zonas montañosas. La disminución de los vientos se espera a partir del viernes.

No olvide la sombrilla

En cuanto a las lluvias, Limón seguirá recibiendo lloviznas y precipitaciones débiles con acumulados de 20 a 40 milímetros, mientras que en la Zona Norte serán más dispersas.

LEA MÁS: ¿Por qué el día está como nublado y triste en el Valle Central? Ojo con este dato curioso

El IMN hace un llamado a extremar precauciones por las fuertes ráfagas, especialmente en el Golfo de Nicoya y la cordillera de Talamanca.