Prisión preventiva para sospechoso de femicidio en Palmares: habría atacado a su novia 20 veces

Un hombre de apellidos Quesada Villalobos deberá cumplir seis meses de prisión preventiva como sospechoso del delito de femicidio, en perjuicio de Karol Emilia Arroyo Barrantes.

La medida cautelar fue ordenada la mañana de este jueves por el Juzgado Penal de San Ramón.

Karol Arroyo Barrantes, de 41 años, fue asesinada a puñaladas. Foto: Tomada de Tertulias Palmareñas (Tomada de Tertulias Palmareñas/Tomada de Tertulias Palmareñas)

Según la investigación preliminar, la víctima y el imputado mantenían una relación de noviazgo, por lo que él la visitaba con frecuencia en su vivienda, ubicada en Palmares.

Según la prueba recabada hasta el momento, durante la madrugada del 11 de febrero el sospechoso se encontraba dentro de la casa de la mujer cuando aparentemente tomó un cuchillo y la habría atacado en múltiples ocasiones. La investigación presume que la mujer recibió más de 20 heridas, las cuales le ocasionaron la muerte en el sitio.

Trascendió que, tras lo ocurrido, el hombre habría llamado al sistema de emergencias 9-1-1 para informar sobre el hecho. Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública se presentaron y lo detuvieron.

El caso se mantiene en investigación bajo el expediente 26-000232-0068-PE, mientras las autoridades continúan recopilando prueba para esclarecer lo sucedido.