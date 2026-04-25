Privado de libertad falleció tras fuerte riña en una cárcel del país

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la muerte de un privado de libertad de apellido Pérez Sandoval, de 30 años, tras un conflicto ocurrido la mañana de este sábado 25 de abril en el Centro de Atención Institucional de Puntarenas.

Riña entre privados de libertad

Un privado de libertad falleció tras un conflicto entre reos en el Centro de Atención Institucional de Puntarenas. (MInisterio de Ju)

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:14 a.m., cuando se presentó un problema de convivencia entre varios privados de libertad, lo que derivó en agresiones físicas entre ellos.

Otros reclusos alertaron a los oficiales de la Policía Penitenciaria, quienes intervinieron de inmediato y lograron controlar la situación dentro del centro penal.

Tras el incidente, Pérez Sandoval fue trasladado de urgencia al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, donde recibió atención médica.

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Sin embargo, minutos después, personal del centro médico confirmó su fallecimiento.

Investigación en curso

El caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidad encargada de realizar las diligencias correspondientes para determinar con claridad las circunstancias del hecho.

Las autoridades indicaron que el proceso se llevará a cabo de forma transparente.

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares del fallecido.