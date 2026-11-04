Pronóstico del tiempo: si tiene planes para el resto de la semana, es importante que lea lo que dice la CNE

Las lluvias y los aguaceros durante las tardes y noches marcarán las condiciones del tiempo en buena parte del país durante los próximos días, por lo que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene una alerta verde.

El pronóstico señala un aumento rápido de la nubosidad durante el día, con precipitaciones en la vertiente del Pacífico y el Valle Central. En las costas del Pacífico también se esperan lluvias durante las mañanas, al menos hasta este viernes.

En la zona norte y el Caribe las precipitaciones serían más aisladas.

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Las condiciones del tiempo cambiarán durante los próximos días, con lluvias en diferentes momentos de la jornada. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Además, se prevé la presencia de vientos acelerados provenientes del noreste, mientras que en la vertiente del Pacífico se presentarían vientos del oeste en adelante.

Otro cambio importante se sentirá en las temperaturas, ya que se espera una disminución en la vertiente del Pacífico entre este miércoles y el viernes.

La CNE señaló estas condiciones como motivo para mantener la alerta verde, ante el comportamiento de las lluvias y los cambios previstos en las condiciones atmosféricas.