El puma atropellado por un carro en Guápiles continúa en estado crítico, luego de sufrir graves lesiones que obligaron a los veterinarios a realizarle dos cirugías para estabilizar los huesos afectados.

El doctor Mauricio Jiménez, del Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional (UNA), explicó que el felino ingresó el miércoles en condición delicada y que, desde entonces, el equipo médico trabaja para mantenerlo estable y atender los daños que sufrió por el impacto.

Inicialmente, los especialistas se concentraron en estabilizarlo metabólicamente para poder llevarlo a cirugía. En ese primer procedimiento repararon una fractura expuesta que había provocado daños importantes en los huesos y requirieron la colocación de dos platinas.

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Rescate de puma en Guápiles

Al día siguiente, los veterinarios realizaron una segunda intervención para estabilizar el fémur, que también presentaba esquirlas y daños en distintas partes.

“Una parte de los huesos se perdieron por el fuerte golpe y algunos huesos salen expulsados del cuerpo,” explicó Jiménez al referirse a la gravedad de las lesiones.

El puma sufrió fracturas, lo tuvieron que operar dos veces. Foto: Captura de video UNA (Captura de video UNA/Captura de video UNA)

El trabajo médico continúa. El puma recibe terapia física debido a la inflamación que presenta a nivel de la médula espinal, además de curaciones y otros cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

“Es necesario todo el manejo y las curaciones para así tener un mejor restablecimiento del paciente y poderlo retornar a su vida natural,” agregó el doctor.

El puma atropellado por un carro en Guápiles, el miércoles 18 de noviembre del 2026, fue operado dos veces y le pusieron placas. Foto: Captura de video UNA (Captura de video UNA/Captura de video UNA)

Jiménez también destacó la importancia de los cuidados que necesitará el animal después de su estancia en el hospital, pues su recuperación no terminará al salir del centro médico.

La emergencia se reportó a 150 metros al oeste de la tienda Pequeño Mundo, en Pococí.