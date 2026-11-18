Un puma adulto fue atropellado por un vehículo la mañana de este miércoles 18 de noviembre, en Guápiles de Limón.

La emergencia se reportó 150 metros al oeste de la tienda Pequeño Mundo, donde el animal también habría causado temor entre las personas que transitaban por la zona.

Un puma fue golpeado por un carro en Guápiles. Foto Bomberos (Cortesía/Cortesía)

Los bomberos se desplazaron al sitio para atender el rescate del felino y ya coordinan con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para realizar el procedimiento correspondiente.

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De momento, se desconoce el estado de salud del animal.