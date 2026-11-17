La motocicleta que utilizaron los sicarios para asesinar al periodista Camilo Rodríguez, en la ruta 32, tenía una denuncia por robo presentada el pasado 2 de noviembre en Alajuela.

La moto usada por los pistoleros que asesinaron a Camilo Rodríguez, fue robada en Alajuela (Captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)

Así lo confirmó una fuente policial a La Teja, que indicó que el vehículo ya figuraba como robado desde esa fecha, es decir, dos semanas antes del homicidio ocurrido la tarde del lunes 16 de noviembre.

Este detalle se convierte en un nuevo elemento de interés para las autoridades que investigan el asesinato del comunicador, quien fue interceptado por dos hombres que viajaban en la motocicleta mientras transitaba en su camioneta roja en sentido hacia San José.

Video captó los últimos minutos de vida de Camilo Rodríguez

Según la reconstrucción preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos se colocaron inicialmente junto a la puerta del conductor y dispararon contra Rodríguez. Posteriormente, rodearon el vehículo por la parte delantera y volvieron a dispararle desde el lado del acompañante para asegurarse de que muriera.

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Después del ataque, los hombres s escaparon en dirección a San José.

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, explicó que los investigadores trabajan para establecer tanto la ruta que siguieron los sospechosos antes de llegar al lugar del homicidio como el recorrido que utilizaron para escapar.