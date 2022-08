¿Qué hay de nuevo en el caso del asesinato de María Tacsan?

El Juzgado Penal de Heredia confirmó este jueves 18 de agosto que el médico sospechoso de asesinar a su esposa, María del Carmen Tacsan Ulate, tendrá que enfrentar un juicio en el Tribunal Penal de la Ciudad de la flores.

Esta noticia fue muy celebrada en redes sociales por familiares, amigos y conocidos de Tacsan, que estaban esperando que el caso llegara a los tribunales de justicia.

El asesinato de María Tacsan sí iría a juicio.

“Hoy damos la gloria a Dios porque se resolvió elevar el caso a juicio, sabemos que vendrán momentos muy duros y desde ya pedimos sus oraciones por nuestra familia, que en el camino se muestre la verdad”, comentaron familiares en un perfil de Facebook que se llama “Por Amor a María Tacsan Ulate”.

En el posteo que hicieron los familiares hay dos fotos de María y una tercera de familiares que se hicieron presentes en marzo de este año cuando comenzó la campaña “Las que ya no están”, en la cual varias organizaciones se unieron para llamar la atención por los femicidios ocurridos en Costa Rica.

Los familiares de María celebraron en redes sociales que el caso por fin tendrá su juicio.

El asesinato de María sucedió el 19 de setiembre del 2020 en San Rafael de Heredia.

Un doctor de apellidos Pérez Hernández, aparentemente, le habría disparado en el cielo de la boca, además, también la habría herido con un cuchillo. María tenía 40 años en ese momento.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, el médico le habría dado lidocaína a María para lograr que no se moviera. La lidocaína es un anestésico.

“El disparo que presentaba la afectada se realizó luego de la intoxicación por este medicamento y las lesiones punzocortantes y cortantes ubicadas en el cuerpo de la agraviada se produjeron en una fase agónica o post mortem; con lo cual se determina, sin ninguna duda, que la ofendida no pudo autoinfringirse un disparo o inclusive las heridas de arma blanca”, fue lo que dijo la Fiscalía en marzo.

El doctor, quien tiene 44 años, cuando dio su versión le dijo a la Policía que él no estaba en la casa y cuando volvió encontró muerta a María.

Por este caso el doctor, de apellidos Pérez Hernández, ya estuvo un año en prisión preventiva (entre el 26 de setiembre del 2020 y el 26 de setiembre del 2021). Después de ese tiempo el arresto siguió, pero con tobillera y así está ha estado hasta la fecha.

El OIJ allanó esta casa para detener a un medico de apellido Pérez Hernández por el caso de la muerte de su esposa María del Carmen Tacsan.

El abogado de Pérez, José Miguel Villalobos, criticó a la jueza que determinó elevar el caso a juicio.

“Típico de jueces que no quieren cumplir sus funciones de jueces de etapa intermedia y prefieren avanzar todo a debate. Es decir, cuando la jueza dice que es importante analizar la autopsia y demás, no, es que si el imputado no estaba ahí, no importa la autopsia”, alegó.

El abogado defensor agregó que aparecieron elementos nuevos, relacionados con mensajes y llamadas, que comprobarían que Pérez no habría matado a Tacsan.