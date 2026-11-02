¿Qué pasó con los tripulantes? Apareció en Panamá lancha que llevaba casi dos semanas desaparecida en el Caribe de Costa Rica

Después de 13 días de incertidumbre, las autoridades de Panamá localizaron la lancha El Corrongo, que había sido reportada como desaparecida en aguas del Caribe costarricense desde el pasado 19 de octubre.

La embarcación fue encontrada durante la noche del sábado 31 de octubre, en Ogobsucun, dentro de la comarca Guna Yala, en territorio panameño.

La noticia más importante es que sus tres tripulantes fueron hallados en condición estable, según informó el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) al Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica.

La lancha El Corrongo fue localizada en Ogobsucun, Panamá, después de permanecer desaparecida desde el 19 de octubre. (Foto con fines ilustrativos) (MSP/Cortesía)

Así encontraron la lancha El Corrongo en Panamá

La ubicación de la embarcación fue posible gracias al trabajo de unidades de la Segunda Brigada Caribe, pertenecientes al Puesto de Atención y Vigilancia de Ustupu, del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT).

En las labores también participaron vecinos de la comunidad, cuya colaboración fue fundamental para encontrar la nave y a sus ocupantes.

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Una vez localizados, las autoridades activaron las coordinaciones necesarias para trasladar a los tres tripulantes hacia Ustupu y, posteriormente, a un centro médico.

En cuanto a El Corrongo, las autoridades confirmaron que la embarcación presenta daños mecánicos.

El reporte oficial no detalla las circunstancias que provocaron esos desperfectos ni cómo transcurrieron los días en que la lancha estuvo a la deriva.

Búsqueda comenzó tras una alerta al 9-1-1

El caso se conoció el 19 de octubre, cuando el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió el reporte de desaparición de la embarcación en aguas costarricenses.

La alerta fue trasladada al Servicio Nacional de Guardacostas, que de inmediato inició las coordinaciones de búsqueda con las autoridades panameñas.

A estos esfuerzos también se sumaron aeronaves de Estados Unidos, como parte de las acciones conjuntas para dar con los ocupantes.

El SENAN destacó la coordinación entre instituciones de distintos países y el apoyo clave de los habitantes de la comunidad donde finalmente apareció la nave.

Con este hallazgo se confirmó el milagroso desenlace para los tres ocupantes, quienes lograron sobrevivir tras permanecer perdidos en alta mar durante casi dos semanas.