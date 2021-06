“Los médicos me decía que estaba mal de la pierna, pero yo creía que era solo una quebradura, me tenían amarrada porque me quería levantar, no podía ni ir al baño, no me podía mover para nada. Me pusieron una canasta de protección porque ni la sábana me podía tocar la pierna debido a los fuertes dolores que tenía. Eran demasiadas las quebraduras en el fémur, tenía 26, la rodilla estaba completamente desbaratada, la pierna me quedó guindando solo de la piel”, añadió.