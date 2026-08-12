¿Quién era Diana Michelle? La madre de dos hijas cuyo cuerpo fue trasladado por su pareja

Diana Michelle Muñoz Briceño, de 31 años, es la mujer cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un carro en La Roxana de Guápiles, Pococí.

La víctima, según trascendió, era madre de dos niñas de 7 y 11 años, quienes quedaron ahora sin su madre tras el violento hecho que es investigado por las autoridades judiciales.

Por este caso, permanece detenido un hombre de apellidos Herrera Zúñiga, de 45 años, quien sería pareja sentimental de Muñoz Briceño.

Diana Michelle Muñoz Briceño fue asesinada. (Cortesía/Cortesía)

Los hechos se remontan a la noche del lunes, cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban un recorrido preventivo por La Roxana y observaron un carro parqueado a la orilla de la calle, con el motor encendido y las luces apagadas.

Los policías se acercaron para solicitarle la identificación al conductor. El hombre ingresó al automóvil para buscar sus documentos y, en ese momento, los oficiales le preguntaron por unos objetos que llevaba en la parte trasera.

El sospechoso aseguró que transportaba únicamente unas sábanas. Sin embargo, cuando los oficiales intentaron revisar con mayor detalle el vehículo, el hombre aceleró y huyó del sitio.

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Los policías solicitaron apoyo y comenzaron a seguirlo. Durante la persecución, el vehículo colisionó con una patrulla, lo que permitió la detención del hombre.

Al revisar el automóvil, los agentes encontraron en la parte trasera el cuerpo de una mujer parcialmente cubierto con sábanas.

La Policía Judicial señaló que durante la inspección preliminar la víctima presentaba golpes contusos en la cabeza y aparentes signos de asfixia. Además, se habría localizado una bolsa plástica en su cabeza.

También trascendió que dentro del vehículo habría una pala y que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de la detención.

Se presume que el hombre tuvo una discusión con la mujer y, luego de atacarla, trasladó su cuerpo con el fin de llevar su cuerpo a una propiedad donde iba a enterrarla. Esa hipótesis está siendo investigada.

El hombre pasará seis meses en prisión preventiva mientras la investigación continúa.