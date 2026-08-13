¿Quién es Gabriel Lozano, alias Compadre, el hombre que será extraditado a Estados Unidos?

Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, es un colombiano naturalizado costarricense señalado por las autoridades de Costa Rica y Estados Unidos como uno de los principales integrantes de una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.

Gabriel Lozano Bonilla es el presunto cabecilla de una organización que habría enviado cocaína líquida desde Costa Rica hasta Europa y Asia. (Ministerio Público/Cortesía)

Este jueves 13 de agosto, Lozano será extraditado a Estados Unidos junto con Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, luego de que ambos fueron requeridos por el Distrito Sur de Nueva York por presuntas operaciones de narcotráfico.

En Costa Rica, el nombre de Lozano cobró relevancia por su vínculo con el Caso Corona, una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra una organización que, según las autoridades, se dedicaba al tráfico de cocaína líquida hacia Europa y Asia.

En intervenciones telefónicas realizadas durante esa investigación surgió el apodo de “el narco más narco” para referirse a Lozano.

La Policía Judicial identificó propiedades y bienes valorados en ₡486 millones.

Los investigadores también documentaron que Lozano residía en una mansión en Curridabat con piscina, cancha de baloncesto y tres niveles. Además, se le relacionó con relojes y joyas de alto valor y grandes cantidades de dinero en efectivo.

Compadre se había naturalizado como tico / foto Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades es que, mientras acumulaba ese patrimonio, Lozano reportaba ante la CCSS un salario mensual de ₡471.000, asegurando que se dedicaba a la producción de huevos de gallina.

La acusación estadounidense lo señala como un presunto dirigente de alto nivel de la estructura criminal, encargado de coordinar operaciones de tráfico de drogas desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos, además de participar en mecanismos para legitimar las ganancias obtenidas.

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Lozano se encontraba en detención provisional desde enero. Aunque en mayo el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José autorizó su extradición, su entrega a Estados Unidos estaba condicionada por los procesos que enfrentaba en Costa Rica.

Para facilitar el traslado, el Ministerio Público solicitó aplicar un criterio de oportunidad dentro del Caso Corona.

Ahora, Lozano dejará Costa Rica para enfrentar en Estados Unidos las acusaciones por las que es requerido.