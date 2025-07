Reconocido tatuador desaparece sin dejar rastro y crece el misterio

Steven González Cortés, conocido como Chinox, está desaparecido desde el pasado 22 de julio. (OIJ/Steven González Cortés, conocido como Chinox, está desaparecido desde el pasado 22 de julio.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un reconocido tatuador que desapareció sin dejar rastro alguno.

Se trata de Steven González Cortés, de 45 años, mejor conocido como “Chinox”, de quien no se sabe nada desde el pasado martes 22 de julio.

De acuerdo con información publicada por la Policía Judicial, Chinox fue visto por última vez en barrio Escalante, en San José, específicamente en las afueras del local Organic Black Tattoo, en el que González trabajaba.

La última publicación que González hizo en su perfil de Facebook fue ese mismo 22 de julio, a las 12:33 p.m., en la que compartió un tatuaje de un tiburón que le hizo a un cliente, “Cromito de ayer”, escribió junto a la imagen.

Además, dos días antes de desaparecer, Chinox hizo otra publicación donde agradeció el gran apoyo que había recibido recientemente.

“Vengo a agradecer a todos lo que me han apoyado en estos últimos meses… Yo siempre digo que no soy tatuador, soy más artista digital que otra cosa, de hecho hago un tatuaje por semana o por quincena. Pero estos últimos los tatuajes me han puesto en el ojo de todos, porque ahora se activaron clientes que me piden artes que parecieran imposibles, y debo confesar que han vuelto a escribir hasta studios que antes ni pelota me daban en el chat… jajaja.

“De verdad gracias… 7 millones de gracias por lo que han hecho, y ¿por qué digo esto? Porque yo le entregué mi vida al arte y yo entiendo el arte, como si fuera una entidad que respira y palpita como si tuviera un corazón. Pero comprendo lo más importante…

“NADIE PUEDE SER ARTISTA SI NO TIENE QUIEN ADMIRE SU ARTE”.

“Es por eso que estoy consciente que si yo he llegado hasta aquí, no es por mi, es por ustedes que creyeron, creen y siempre creerán que soy bueno”, escribió.

Si usted ha visto a Steven o sabe qué pudo pasar con él, contacte al OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.