Falsos videos de Dr. Mauro Fernández con IA promueven estafa de productos milagrosos

Doctor Mauro Fernández advierte sobre estafa con inteligencia artificial en redes sociales

El reconocido sexólogo Mauro Fernández lanzó una contundente advertencia a la población ante la circulación de videos falsos en redes sociales, que utilizan su imagen y voz, creados con inteligencia artificial, para promover supuestos productos milagrosos.

Mauro Fernández, sexólogo (Cortesía Mauro Fernández)

Según explicó el doctor, desde hace semanas ha recibido múltiples llamadas en su consultorio por parte de personas confundidas o interesadas en comprar los productos promocionados en dichos videos.

Incluso, hay quienes ni siquiera llaman, sino que directamente adquieren los suplementos ofrecidos bajo promociones engañosas.

“Nos hemos visto sorprendidos, esa es la verdad, porque están circulando en las diferentes redes sociales mensajes en los que aparecemos nosotros en el set del programa, pero con inteligencia artificial han cambiado la narrativa, han cambiado la locución y, aparentemente, salimos vendiendo productos milagrosos”, indicó el doctor Mauro.

Los videos, que aparentan ser fragmentos reales del programa televisivo que conduce el sexólogo, han sido manipulados para hacer creer que él respalda productos para la próstata, la erección y otros problemas de salud.

“No solo no es cierto, sino que esos productos, desde el mismo momento en que utilizan la suplantación de una persona para poderse vender y popularizarse, nos habla de su propia calidad. No son productos serios y, como tal, le ruego a la población que no los compre, que no los consuma”, advirtió.

Fernández fue claro en que ni él ni su equipo del Instituto de Sexualidad están vinculados con la venta de ningún tipo de medicamento o suplemento.

Además, pidió a la ciudadanía estar alerta ante este tipo de estafas digitales y no dejarse engañar por contenido manipulado con inteligencia artificial.