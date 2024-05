Recuerdo del último abrazo le da fuerza a mamá que perdió a su hijo trágicamente

Jesús Cardenas Bustos era muy amoroso con su familia (Cortesí)

Doña Isabel Bustos ha pasado días muy duros por la trágica muerte de uno de sus hijos, cuando él estaba trabajando.

Ahora, esta valiente madre saca fuerzas de donde no las tiene para tratar de seguir adelante.

Ella es la mamá de Jesús Cardenas Bustos, de 22 años, quien falleció el pasado 13 de mayo.

Doña Isabel asegura que es poco lo que saben del accidente en el que su hijo perdió la vida, pues los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan para tratar de determinar qué ocurrió.

Jesús era operario de construcción en una empresa y el día en que murió, él estaba trabajando con una mezcladora de concreto cuando recibió una descarga eléctrica. La tragedia se dio en Los Altos del Cacique de playa Hermosa, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

La mamá asegura que hay versiones que indican que la mezcladora no estaba en buenas condiciones, sin embargo, están esperando el reporte final de la autopsia.

“Mi hijo recibió la descarga y murió ahí mismo, cuando llegaron los socorristas ya no había nada qué hacer. Yo estaba trabajando cuando mi hermano llegó a buscarme para darme la noticia”, dijo la mamá muy afectada.

Doña Isabel vive en San Blas de Sardinal y comentó que durante toda esta semana le han estado haciendo los rezos del novenario a su hijo, quien era el cuarto de seis hermanos.

“Mi hijo ya no vivía en la casa, pero sí cerca, él se juntó con su pareja y tienen una bebé de diez meses. Él estaba como loco con la bebé, estaba muy feliz, para él mi nieta era una gran alegría, era un papá enamorado. Él respiraba por esa chiquita y los tres estaban muy contentos”, dijo doña Isabel.

El muchacho falleció mientras estaba trabajando.

Doña Isabel asegura que Jesús pasaba al pendiente de ella y si no la llegaba a ver le ponía un mensaje para preguntarle cómo estaba.

“La última vez que lo vi fue una semana antes del accidente, porque yo me bajé del bus para ir al trabajo y lo vi en el parque, él me abrazó fuerte y ahora pienso que esa fue nuestra despedida. En los momentos en que ya no puedo más con este dolor, trató de que ese abrazo me dé fuerzas para seguir, porque en algunos momentos quiero creer que esto es mentira, que mi hijo está vivo, y ese abrazo que me dio es un recuerdo para mi alma”, dijo la mamá.

Ella asegura que el accidente fue un lunes y que Jesús estaba esperando a que el martes ella tuviera el día libre para ir a visitarla, pero la desgracia se lo impidió.

“La empresa en la que trabaja mi hijo no nos apoyó, del funeral todavía estamos debiendo dinero, el patrono tiene un mes para presentar la póliza, pero no lo ha hecho y ahora la preocupación mía más grande es mi nieta y la mamá de ella, porque mi hijo era el soporte de su hogar, y él era muy trabajador, luchaba para que no les faltará nada.

“Lo único que me queda de mi hijo ahora es mi nietita, ella es un pedacito de él. Mi hijo apenas tenía quince días de trabajar en esa empresa, he llorado demasiado, porque siento un gran dolor”, dijo.

La mamá asegura que en la casa la situación es difícil porque Jesús era cariñoso con todos, y sus abuelitos están muy afectados por su ausencia.

“Siempre me decía: ‘mami te quiero’, era un hijo muy bueno, le gustaba jugar bola, montar toros y por eso varias veces me tuvo angustiada, era alegre, no tenía vicios, cuando venía a la casa siempre todos nos poníamos contentos. En la comunidad los vecinos le tenían mucho cariño y les ha dolido mucho lo que pasó”, dijo.

Doña Isabel asegura que necesitan un abogado ante la negativa del jefe de su hijo de activar la póliza. Además, la familia también atraviesa dificultades económicas, por lo que si desea ayudarles con víveres puede contactarlos al 8771-3279.

El 3 de octubre del 2019 ocurrió un caso similar, cuando Ricardo Antonio Mairena Obando, de 34 años, murió al sufrir una descarga eléctrica cuando manipulaba una batidora de cemento.

La desgracia ocurrió frente al plantel del ICE en Upala, Alajuela. El hombre falleció en el hospital.