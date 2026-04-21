Sucesos

Regresa banda del acetileno: estaría ligada a más de 25 golpes en el país y el último fue en un supermercado

El OIJ pide ayuda para identificar a los sospechosos, quienes quedaron grabados cuando intentaban abrir una caja fuerte

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Por Silvia Coto

Los agentes de la Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar a varios hombres que figuran como sospechosos de un robo a un local comercial en Grecia, Alajuela.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:30 de la madrugada del 2 de junio del 2025, en Puente de Piedra, cuando los individuos ingresaron a un supermercado, según se observa en un video difundido por las autoridades.

Según el informe preliminar, una vez dentro del establecimiento, los sospechosos intentaron abrir una caja de seguridad utilizando equipo de acetileno. Sin embargo, no lograron su objetivo, por lo que sustrajeron aproximadamente ₡300.000 en efectivo y varios teléfonos celulares.

El OIJ busca a la banda de los Acetilenos
El OIJ busca a la banda del acetileno. (oij/OIJ)

Las investigaciones señalan que estos hombre podrían formar parte de una ramificación de la organización criminal conocida como la “Banda del acetileno”, un grupo que, al parecer, está conformado por entre 7 y 10 personas.

Según el OIJ, esta agrupación utilizaría herramientas para demoler paredes, escaleras para ingresar por los techos y dispositivos para bloquear señales de alarma, evitando así ser detectados.

Además, los sospechosos realizarían labores de inteligencia previas para ubicar comercios con flujo de efectivo o venta de artículos tecnológicos, cometiendo los delitos principalmente en horas de la noche y madrugada.

Douglas Rodríguez, jefe de la Sección de Robos, no descarta que este grupo esté vinculado con al menos 25 casos adicionales que se mantienen en investigación en las provincias de Limón, Alajuela, Cartago y Guanacaste.

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El OIJ solicita a cualquier persona que tenga información para identificar a los sospechosos que la brinde de forma confidencial a la línea 800-8000-645 o al correo cicooij@poder-judicial.go.cr

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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