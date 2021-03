“Hablé con mi jefe que es el presidente de la compañía y nuevamente me volvió a dar su apoyo, me dijo que me prepare para el trabajo duro, que la empresa contaba conmigo, que seguía siendo el mismo Alex, pero ahora más fuerte, también me mencionó que la noticia de mi accidente llegó hasta la casa matriz en Japón y que el nuevo presidente de Latinoamérica había orado por mí”, explicó que cada una de esas palabras y acciones lo llenaron de más positivismo.