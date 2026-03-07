Reo de 70 años sufrió trágica muerte en cárcel de Pococí

Un privado de libertad de apellido Chacón, de 70 años, falleció el viernes 6 de marzo del 2026 en la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de Diciembre, en Pococí, Limón.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, cuando la Policía Penitenciaria recibió la alerta de varios reos del módulo, quienes indicaron que el adulto mayor había sufrido una caída dentro del área de baños.

El hombre tenía 70 años.

El hombre, aparentemente, se golpeó fuertemente la cabeza y comenzó a presentar convulsiones, lo que generó la rápida intervención del personal del centro penitenciario.

Tras recibir el aviso, los oficiales lo trasladaron al médico del centro penal, mientras pedían ayuda al 911.

El personal de la Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento del privado de libertad dentro de las instalaciones del centro penitenciario.

Como parte del protocolo establecido en estos casos, se dio aviso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que será el encargado de realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz expresó sus condolencias a los familiares del fallecido y reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades judiciales durante el proceso de investigación.