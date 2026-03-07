Un video que circula en redes sociales captó el escalofriante sonido de una ráfaga de disparos durante la balacera que dejó la noche del viernes a dos hombres asesinados en Orosi de Cartago.

El tiroteo aterrorizó a los vecinos de la urbanización Orokay.

La grabación, tomada desde una vivienda cercana, no muestra directamente el ataque, pero sí registra el fuerte estruendo de múltiples detonaciones, que según vecinos parecían ráfagas de armas de alto calibre o incluso una ametralladora.

Dos hombre fueron asesinados en Cartago (Facebook Evolución Noticias /Cortesia)

Según información preliminar, las víctimas viajaban en motocicleta cuando fueron interceptadas por otros hombres que abrieron fuego en su contra.

El ataque fue violento y ocurrió en cuestión de segundos.

Ambos hombres, quienes aún no han sido identificados por las autoridades, quedaron tendidos sobre la acera sin vida.

Video capta el aterrador sonido de una ráfaga de disparos en Orosi: ataque dejó dos hombres muertos

LEA MÁS: Caso por divorcio de Celso Borges dio un giro inesperado

El familiar de uno de los fallecidos se mantuvo arrodillado varios minutos frente al cuerpo de su hijo.

Los disparos provocaron daños en una vivienda, por suerte nadie resultó herido.

Tras la alerta, oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al lugar y procedieron a acordonar la escena mientras que el OIJ recolectó evidencias y traslado los cuerpos a la Medicatura Forense.

LEA MÁS: Atropella a dos motociclistas, se da a la fuga y termina detenido por conductores en Circunvalación

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, dijo a Telenoticias que realizaron operativos policiales en la zona con el objetivo de tratar de ubicar a los responsables del ataque pero fue imposible.

Las autoridades ahora investigan las circunstancias y el móvil detrás de este violento hecho, además existe una gran preocupación porque Cartago ya registra 20 asesinatos en lo que va del año.