Repartidor de plataforma fue atacado a golpes y asaltado mientras entregaba pedido

Un repartidor de una plataforma digital vivió momentos de terror cuando llegó a entregar un pedido en motocicleta y fue atacado por varios hombres en Guararí de Heredia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles este miércoles de la situación ocurrida la noche del martes.

La víctima, de apellido Benavides, se encontraba trabajando cuando llegó hasta ese lugar para entregar un pedido.

El repartidor fue llevado al hospital en condición delicada. (Cruz Roja/Cortesía)

En apariencia, apenas llegó, varios hombres lo abordaron y comenzaron a discutir con él. Sin embargo, la situación se salió de control y presuntamente los sospechosos lo atacaron con varios objetos contundentes.

LEA MÁS: Dueño de hotel fue detenido por sospecha de un grave delito contra un menor de edad

Producto de la agresión, el trabajador sufrió múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

Pero el ataque no habría terminado ahí, pues los sospechosos también lo despojaron de su motocicleta y de varias pertenencias.

Tras lo ocurrido, el hombre fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, donde recibió atención médica.

Los agentes judiciales mantienen el caso en investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.