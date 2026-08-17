Rescatan a dos niños con problemas respiratorios de una zona inundada en Pococí

La crecida de varios ríos obligó a desplegar un operativo de evacuación durante la madrugada de este lunes en diferentes sectores de Pococí, donde varias personas quedaron imposibilitadas para salir por sus propios medios de sus viviendas.

La Cruz Roja Costarricense informó que, desde las 3:45 a. m., comenzó a recibir reportes sobre personas que necesitaban ser extraídas de sus hogares debido al aumento en el nivel de los ríos, principalmente en la localidad de Nogales.

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La crecida de los ríos obligó a la Cruz Roja a desplegar un operativo durante la madrugada en varios sectores de Pococí, donde varias personas no podían salir de sus viviendas. (Cortesía bomberos/Cortesía)

Uno de los primeros rescates ocurrió cerca de las 4:50 a. m., cuando los socorristas lograron extraer a dos menores de edad (4 y 5 años) con problemas respiratorios y una mujer adulta que presentaba una condición médica.

Los tres pacientes fueron trasladados al centro médico de la localidad para recibir atención.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó siete recursos especializados en rescate en inundaciones, además de dos vehículos operativos, una ambulancia de soporte básico y un bote especializado.

Las labores de evacuación también se extendieron a los sectores de Naranjal, Naranjales 1, Naranjales 2 y Nogales, en coordinación con el Comité Municipal de Emergencia.

De acuerdo con la institución, estas acciones de evacuación finalizaron aproximadamente a las 9 p. m., luego de varias horas de trabajo para poner a salvo a las personas afectadas por las inundaciones.

La emergencia se presenta en medio de las condiciones lluviosas que afectan diferentes sectores del país y que han provocado crecidas de ríos, inundaciones y otras situaciones que mantienen movilizados a los cuerpos de respuesta.