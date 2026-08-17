Choque entre patrulla de Fuerza Pública y dos motociclistas deja un fatal escenario

Un violento choque en el que se vieron involucrados dos motociclistas y una patrulla de la Fuerza Pública dejó como resultado un trágico escenario.

Esto debido a que esa colisión terminó cobrando la vida de uno de los motorizados y dejó al otro gravemente herido.

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Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual informó que el mortal incidente ocurrió a eso de las 2:24 a.m. de este lunes en Barranca de Puntarenas, específicamente en la comunidad de Carmen Lyra.

Los oficiales, en apariencia, se dirigían a atender una emergencia. Foto ANI. (ANI/Los oficiales, en apariencia, se dirigían a atender una emergencia. Foto ANI.)

“Se atendió una colisión de dos motocicletas con un vehículo liviano. En el lugar se abordan dos pacientes: un hombre de 19 años, quien es trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria, y un hombre de aproximadamente 25 años es declarado sin signos vitales en el lugar”, detalló la Benemérita.

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La Cruz Roja confirmó que el vehículo involucrado en el hecho es una patrulla que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Una fuente cercana al caso indicó que, en apariencia, los uniformados que viajaban en la patrulla se dirigían a atender una emergencia en esa misma localidad donde ocurrió el trágico accidente.

De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido.