Policías hallan a hombre asesinado de dos balazos en la cabeza dentro de rancho en lote baldío

Lo que inició como un patrullaje de rutina para unos oficiales de la Fuerza Pública terminó convirtiéndose en el hallazgo de un brutal crimen en Alajuelita, San José.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que los uniformados descubrieron que un hombre había sido asesinado dentro de una especie de rancho.

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El hallazgo se dio a eso de las 2:30 a.m. de este lunes en el sector de San Felipe, específicamente en la comunidad de La Verbena.

“Según se indicó, aparentemente, una unidad de la Fuerza Pública se encontraba realizando un recorrido de rutina por la zona, cuando los oficiales ubicaron dentro de una estructura tipo rancho, construido en un lote baldío, el cuerpo de un hombre”, detalló el OIJ.

El cuerpo del hombre fue encontrado dentro de un rancho en un lote baldío. Foto Archivo.

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De acuerdo con los investigadores que atendieron el caso, tras realizar una revisión preliminar del cuerpo determinaron que, en apariencia, este presentaba dos heridas por arma de fuego, ambas en la oreja derecha.

Al parecer, el ahora fallecido fue asesinado dentro de ese mismo rancho, pues los agentes recolectaron varios casquillos en la escena.

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En cuanto a la víctima de este crimen, la Policía Judicial señaló que todavía no han podido identificarlo, pues este no portaba ningún documento.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil del homicidio, pero se presume que se trataría de un ajuste de cuentas.