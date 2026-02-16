Sucesos

Rescatan a niña de 9 años que estaba sola, en condiciones inhumanas, en un búnker en Cartago

Rescate de menor en condiciones de alto riesgo

Por Alejandra Morales

Una niña de 9 años fue encontrada en un búnker en el dique Miraflores, en Cartago.

Erick Calderón, comisionado policial de Cartago, confirmó que la niña estaba en un sitio que no reúne las condiciones para habitar.

“Se ubica a una menor en una estructura que no reúne las condiciones para estar. Hay mucha basura, acumulación de muebles y otras cosas; la menor se encontraba sola”, detalló Calderón.

Los operativos se iniciaron desde tempranas horas de este lunes 16 de febrero y han estado trabajando en otros sitios en Cartago, entre estos el puente Los Gemelos, en el que estaban 20 personas, quienes lo utilizaban como un búnker.

Una niña de 9 años fue encontrada en un búnker en el dique Miraflores, en Cartago. Foto: MSP
La inocente fue llevada al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), donde verifican cómo se desenvuelve la vida de la niña.

En la oficina local de Cartago y el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARIC) del PANI en Cartago confirmaron que están atendiendo a la niña.

Los 10 departamentos de Atención y Respuesta Inmediata del PANI atendieron en el 2025 a 21.547 niños, niñas y adolescentes por situaciones de alto riesgo (13.224 denuncias).

