Hermano de surfista asesinado en Limón da desgarradora declaración

La noticia del atroz homicidio del estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años, quien era un conocido surfista y dueño de un hotel en Talamanca, Limón, cruzó las fronteras de nuestro país.

La tragedia alcanzó a tocar a su familia en California, Estados Unidos, y fue su hermano Peter Van Dyke quien rompió el silencio por medio de un mensaje de texto publicado en el San Francisco Chronicle.

“Mi hermano era una persona muy benévola y generosa que ayudaba a casi cualquiera... Kurt jamás le hacía daño a nadie y siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Todos los que lo conocían lo sabían”, escribió el hermano del surfista.

Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón. (Facebook/Redes sociales)

El atroz crimen fue descubierto el pasado sábado, cuando el cuerpo de Van Dyke fue encontrado debajo de una cama en su casa, con la cabeza cubierta con una sábana y, en apariencia, con varias puñaladas.

La atroz muerte de Kurt ha sido muy sonada en Estados Unidos, pues Van Dyke y su familia son muy conocidos por ser pioneros del surf en California.

“Van Dyke era muy conocido tanto en Costa Rica como en California. Pasó décadas dirigiendo un modesto hotel y se forjó una reputación como surfista destacado tras llegar a principios de los 80 para perseguir la imponente ola de Salsa Brava, una ola que le valió el apodo de ‘Rey’ en la costa caribeña.

“Llevaba el surf en la sangre. Su padre, Gene Van Dyke, fue un pionero de este deporte en el norte de California, mientras que su madre, Betty, ayudó a abrir camino a las mujeres surfistas en las décadas de 1950 y 1960″, publicó el medio New York Post.

De acuerdo con el OIJ, el crimen fue cometido por varios sujetos que ingresaron a la fuerza a la casa de Van Dyke, en la que también se encontraba su novia, quien resultó ilesa. Los sospechosos huyeron en dos vehículos; uno de ellos era propiedad de la novia del estadounidense.