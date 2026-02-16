Sucesos

Hombre es condenado a 30 años de cárcel tras aceptar que mató a notificador judicial

Otras tres personas fueron sentenciadas a 3 años de cárcel por ayudar al sujeto a que se escondiera

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre apellidado Hernández Lizano, acusado de matar al notificador judicial Luis Gerardo Alfaro para robarle su moto y pertenencias, tomó una sorpresiva decisión que terminó por definir su futuro.

La Fiscalía de Grecia informó que la mañana de este lunes recibió la resolución de sentencia contra Hernández, quien fue condenado a 30 años de cárcel tras admitir ser responsable de un delito de homicidio en perjuicio de Alfaro.

LEA MÁS: Asesinato de conocido surfista en Limón genera reacción de medios internacionales

“Ante la prueba existente en su contra, el imputado aceptó los cargos acusados y decidió someterse a un procedimiento especial abreviado, con el cual evitó que se llevara a cabo el juicio; no obstante, de inmediato, se pactó dicha pena”, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público también informó que un hombre y una mujer, ambos apellidados Sánchez Hernández, así como un hombre de apellidos Hernández Solano, recibieron una pena de tres años de cárcel, tras demostrarse que son culpables de cometer el delito de favorecimiento real.

Un hombre de familia, deportista, trabajador y pulseador es lo que define a Luis Gerardo Alfaro Molina, de 40 años, el notificador del Poder Judicial que murió en manos de unos delincuentes. Foto: Tomadas de FB
Un hombre de familia, deportista, trabajador y pulseador, así definen a Luis Gerardo Alfaro Molina, de 40 años, el notificador del Poder Judicial que murió en manos de unos delincuentes. Foto: Tomadas de FB

LEA MÁS: OIJ identifica a joven fallecido tras intercambio de disparos en Alajuelita

“En cuanto a los tres sentenciados por favorecimiento, la Fiscalía demostró que ayudaron a los homicidas, para que estos se escondieran de las autoridades”.

Por este caso, el OIJ también había detenido a un joven de 18 años como sospechoso del homicidio, pero como este era menor de edad al momento del crimen, se realizó un proceso aparte que concluyó con una sentencia de 15 años de prisión.

LEA MÁS: Lo asesinó y lanzó el cuerpo al río: 15 años de cárcel para integrante de “Los Leyner” en Puntarenas

Los hechos por los que Hernández fue condenado ocurrieron el 7 de marzo del 2023, cuando Hernández, junto a un joven, acabaron con la vida del funcionario con el fin de robarle sus pertenencias, incluyendo la motocicleta de uso oficial que conducía.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Notificador judicial homicidioCondena notificador judicial
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.