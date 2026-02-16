Hombre es condenado a 30 años de cárcel tras aceptar que mató a notificador judicial

Un hombre apellidado Hernández Lizano, acusado de matar al notificador judicial Luis Gerardo Alfaro para robarle su moto y pertenencias, tomó una sorpresiva decisión que terminó por definir su futuro.

La Fiscalía de Grecia informó que la mañana de este lunes recibió la resolución de sentencia contra Hernández, quien fue condenado a 30 años de cárcel tras admitir ser responsable de un delito de homicidio en perjuicio de Alfaro.

“Ante la prueba existente en su contra, el imputado aceptó los cargos acusados y decidió someterse a un procedimiento especial abreviado, con el cual evitó que se llevara a cabo el juicio; no obstante, de inmediato, se pactó dicha pena”, informó la Fiscalía.

El Ministerio Público también informó que un hombre y una mujer, ambos apellidados Sánchez Hernández, así como un hombre de apellidos Hernández Solano, recibieron una pena de tres años de cárcel, tras demostrarse que son culpables de cometer el delito de favorecimiento real.

Un hombre de familia, deportista, trabajador y pulseador, así definen a Luis Gerardo Alfaro Molina, de 40 años, el notificador del Poder Judicial que murió en manos de unos delincuentes. Foto: Tomadas de FB

“En cuanto a los tres sentenciados por favorecimiento, la Fiscalía demostró que ayudaron a los homicidas, para que estos se escondieran de las autoridades”.

Por este caso, el OIJ también había detenido a un joven de 18 años como sospechoso del homicidio, pero como este era menor de edad al momento del crimen, se realizó un proceso aparte que concluyó con una sentencia de 15 años de prisión.

Los hechos por los que Hernández fue condenado ocurrieron el 7 de marzo del 2023, cuando Hernández, junto a un joven, acabaron con la vida del funcionario con el fin de robarle sus pertenencias, incluyendo la motocicleta de uso oficial que conducía.