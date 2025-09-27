Rescatistas reanudan búsqueda de niño que cayó en una alcantarilla en Goicoechea

Búsqueda de niño que fue arrastrado por alcantarilla (Cruz /cortesía)

A primera hora de este sábado, rescatistas reanudaron la búsqueda del niño de seis años que cayó dentro de una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

Esta emergencia empezó a ser atendida desde las 6:25 de la tarde de este viernes, cuando en la zona se registró un fuerte aguacero.

De inmediato comenzaron los rastreos, pero la Cruz Roja y los Bomberos señalaron que a la 1:30 a. m., de este sábado suspendieron los rastreos sin un resultado positivo.

Esta desgracia ocurrió cuando una mamá y sus tres hijos iban caminando, pero lamentablemente el menor cayó dentro de una alcantarilla sin tapa y la corriente lo arrastró.

Mamá pidió ayuda por su hijo que cayó en alcantarilla

Policías que iban en una patrulla de la Fuerza Pública, quienes realizaban un recorrido por la zona, vieron a la mamá con sus otros dos pequeños muy agobiada y se dispusieron a ayudarla de inmediato.

Se informó que el cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja despacharon múltiples unidades, incluyendo personal para rescate acuático.

La Cruz Roja utilizó una potente lámpara que alumbra a unos 300 metros, pero no pudieron dar con el niño. Además, llevaron una sonda con cámara.

Varios vecinos se unieron a la búsqueda del menor, quienes se dirigieron al río Torres, que se encuentra muy cerca, pero sin resultados.