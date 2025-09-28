Rescatistas utilizan drones para buscar en zonas más peligrosas al niño que cayó en alcantarilla

Búsqueda de niño que cayó en alcantarilla en Purral. Foto Cruz Roja (cortesía/cortesía)

La Cruz Roja Costarricense concentra sus esfuerzos en la búsqueda de Leandro Jared Mangas, el niño de 5 años que cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

En las últimas horas, los rescatistas han incorporado el uso de drones para explorar zonas de difícil acceso, donde el ingreso humano resulta peligroso o imposible.

“Esperamos hoy poder encontrar al niño”, señaló Marvin Portuguez, subcoordinador operativo regional de la Cruz Roja.

Él confirmó que 47 socorristas trabajan en el sitio con el sitio con la espera de que el clima les dé tregua, aunque en algunas comunidades ya está lloviendo, lo que genera gran angustia.

Leandro Mangas, regresaba de la guardería cuando cayó en la alcantarilla en Purral de Goicoechea. Foto: Israel Mangas (Israel Mangas/Israel Mangas)

El trágico accidente ocurrió el viernes a las 6:25 p. m., cuando Leandro caminaba unos metros delante de su madre, María Lourdes Mangas, de 39 años, madre soltera, quien lo recogió en la guardería tras su jornada laboral.

En el trayecto a casa, acompañados por los hermanos del menor y cuatro primos, el niño cayó en la alcantarilla sin tapa, a solo 100 metros de su vivienda.

Desde entonces, la Cruz Roja mantiene un puesto de mando cerca del antiguo puente del río Torres, donde se coordinan las labores de rastreo.

El uso de drones ha permitido ampliar el rango de búsqueda en sectores donde el caudal y las condiciones del terreno representan un riesgo.