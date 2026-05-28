Revelan qué provocó impresionante hundimiento en la ruta 27 y cuándo volverán a habilitar el paso

El impresionante hundimiento que se abrió en la ruta 27, en el sector de Orotina, habría sido provocado por un taponamiento de troncos y agua mientras se realizaban trabajos de sustitución de una alcantarilla.

Así lo explicó la mañana de este jueves Efraín Zeledón, ministro del MOPT, quien visitó el sitio afectado en el kilómetro 56, en el sector conocido como Las Fruteras, 500 metros hacia San José.

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Trabajos y lluvias habrían provocado el problema

Según explicó el jerarca, el concesionario se encontraba realizando trabajos para cambiar una alcantarilla de mayor tamaño.

“El concesionario estaba trabajando en la sustitución de una alcantarilla de mayor diámetro, la que existía era de dos metros, estaban colocando una de tres metros y por las lluvias hubo una especie de taponamiento y al final una cabeza afectó la mitad de la alcantarilla”, explicó Zeledón.

El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook. (Facebook/El hundimiento ocurrió en el kilómetro 56 de la ruta 27. Foto Facebook.)

El enorme hueco tiene aproximadamente 15 metros de profundidad y un diámetro similar.

¿Cuándo habilitarán el paso?

El ministro señaló que a partir de este viernes 29 de mayo se habilitará un paso regulado por un carril en la ruta 27.

Además, durante la tarde de este jueves se esperaba colocar un puente modular para habilitar otro carril adicional; sin embargo, este sería únicamente para vehículos livianos.

“La solución de todo esto podrá tardar unos 15 días, sin embargo a partir de este viernes ya estaremos restableciendo el tránsito de manera regulada en un carril y a partir del lunes ya habrá dos carriles”, manifestó Zeledón.

Conductores deberán mantenerse atentos

Las autoridades pidieron a los conductores mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de la carretera y las regulaciones de paso mientras avanzan los trabajos de reparación en esta importante vía que comunica San José con Caldera.

Para vehículos pesados la ruta alterna es por ruta 1 de Cambronero, Esparza; mientras que los vehículos livianos se desvían por Coyolar, Orotina.