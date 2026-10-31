Revelan quién era el motociclista que murió en choque que dejó una moto y un camión de Bomberos incendiados

El motociclista que murió al chocar contra un camión del Cuerpo de Bomberos, cuando los rescatistas se dirigían a atender un incendio en Liberia, Guanacaste, ya fue identificado por las autoridades.

Se trata de Jesús Valles, de 33 años, quien perdió la vida en el sitio del accidente ocurrido la tarde de este viernes 30 de octubre en la carretera que comunica Liberia con Guardia.

La emergencia se reportó a las 4:06 p. m., cuando los bomberos fueron despachados para atender un incendio en el Ingenio Azucarero Tempisque.

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Un hombre de apellido Valles, de 33 años, murió al chocar contra un camión de Bomberos en Liberia, Guanacaste. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Valles viajaba en motocicleta cuando, por razones que todavía se investigan, chocó contra el camión de bomberos.

“De acuerdo con la versión preliminar, Valles viajaba a bordo de una motocicleta, cuando por razones que están en investigación colisionó contra un camión de bomberos, siendo que el motociclista falleció en el sitio y su cuerpo fue enviado al morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia”, indicaron los agentes judiciales.

El fuerte impacto provocó que la motocicleta se incendiara. Los bomberos auxiliaron al motociclista y extinguieron las llamas, pero lamentablemente el hombre ya había fallecido.

El caso quedó en manos de los agentes del OIJ de Liberia, quienes mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.