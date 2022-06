Río arrastró la mitad de la casa de familia sancarleña (video)

Las calles se convirtieron en ríos en Florencia de San Carlos. Foto Edgar Chichilla.

El cantón de San Carlos fue el más golpeado por las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde del martes y la madrugada de este miércoles, pues de los 48 incidentes registrados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), 32 de estos ocurrieron en esa zona.

Debido a esta situación se tuvo que abrir un albergue en Florencia de San Carlos, donde se mantienen 22 personas. Otros afectados decidieron mantenerse en sus casas para sacar el agua y rescatar algunas pertenencias.

Entre los afectados están Franklin Cordero y su familia, quienes están viviendo una pesadilla, ya que el río Santa Clara, en Florencia de San Carlos, se llevó, literalmente, la mitad de su casa.

“Esto ayer (martes) fue feísimo, hace veinte años también se llenó, pero no fue ni parecido a lo que pasó ayer. Es una situación muy dura para nosotros, porque (el río) se nos llevó la mitad de la casita y solo quedamos con un cuartito”, contó Cordero, quien se gana la vida como recolector de chatarra.

Casas dañadas — El Cuerpo de Bomberos informó que en Santa Rica de Florencia, en San Carlos, 20 casas sufrieron daños a raíz de las inundaciones, 10 de ellas de gravedad. Además un puente fue arrastrado por el río Santa Clara.

Gabriela García, esposa de Cordero, contó que al momento del suceso en la casa estaban ella, su marido y sus tres hijos: María Celetes, de 14 años; Byron, de 4 y Bryan, de 3. Afortunadmente, ninguno resultó herido.

Franklin Cordero y su familia perdieron la mitad de su casa debido a la crecida del río Santa Clara. Foto Edgar Chinchilla.

“Siento mucha desesperación y mucho estrés de ver cómo se me fue mi casa, no tenemos dónde vivir, por ahorita nos estamos quedando donde la hermana de mi marido. No tengo palabras para describir cómo nos sentimos porque lo perdimos todo”, relató García.

A la familia, que tiene 17 años de vivir en ese lugar, de momento solo le quedó un cuarto, pero teme quedarse ahí pues no sabe si el río seguirá socavando el terreno.

Lo único que pudieron rescatar fue un poco de comida y algunos trastes.

Si usted desea ayudar a Franklin y a su familia, puede contactarlo al teléfono 6427-0915, ese número cuenta con Sinpe Movil a su nombre.

Descanso interrumpido

Don Juan Acosta fue otro de los afectados, su descanso fue interrumpido por una inundación que prácticamente se apoderó de toda su vivienda, en Santa Rita de Florencia.

“Empezó a llover alrededor de las tres de la tarde (del martes), yo estaba descansando y de repente sentí agua en la cama. Todo estaba inundado, el agua se metió por todo lado, el torrente era tan fuerte que dobló la puerta y se metió el agua con arena y todo”, contó Acosta.

En ese momento el señor solo acató abrir la otra puerta de su casa para que la corriente la cruzara por completo y no se siguiera acumulando; sin embargo, el daño ya estaba hecho.

“La Cruz Roja me ayudó a salir, pero yo no quería porque estaba sacando el agua. Los cruzrojistas llegaron como a las nueve de la noche y me dijeron que tenía que evacuar porque esto se iba a poner peor”, narró.

“Logré abrir la otra puerta para que saliera un poco el agua, pero perdí toda la ropa, algunos electrodomésticos y otras cosas” — dijo Juan Acosta, afectado por las lluvias.

Rescatados

Don Juan fue una de las cinco personas que la Cruz Roja tuvo que rescatar debido a que la inundación las dejó atrapadas en sus viviendas.

Don Juan Acosta fue rescatado por unos cruzrojistas. Foto Edgar Chinchilla.

Así lo contó el cruzrojista Eder Molina, quien explicó que empezaron a atender incidentes a las 3 de la tarde del martes, especialmente en Pénjamo, Ron Ron y Santa Rita, en el distrito de Florencia.

“Fue bastante compleja la labor, a nivel institucional se tuvo que repartir el personal en todos los lugares, se trabajó con vehículos operativos y ambulancias básicas, un total de 15 a 20 personas colaboramos.

“Finalizamos en el sector de Santa Rita con la extracción de cinco personas que estaban atrapadas por el río y hubo once que no quisieron salir, incluyendo dos menores de edad”, detalló Molina.

Afortunadamente ninguna persona tuvo que ser llevada a un centro médico.

Los Bombero informaron que 5 casas en Santa Rita de Florencia resultaron con daños totales. Foto Bomberos.