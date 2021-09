Roban Virgen de los Ángeles que mamá de Allison Bonilla puso en su altar

El altar se encuentra cerca de donde fueron encontrados los restos de Allison. Foto: Suministrada por Keyna Calderón El altar se encuentra cerca de donde fueron encontrados los restos de Allison. Foto: Suministrada por Keyna Calderón

Indignación y un gran dolor, eso es lo que siente Yendry Vásquez, mamá de Allison Bonilla, tras enterarse de que alguien robó la imagen de la Virgen de Los Ángeles que ella con mucho amor puso en el altar que construyó para su hija cerca del lugar donde fue hallado su cuerpo.

Vásquez le contó a La Teja que los primeros en enterarse de esta triste situación fueron los abuelitos de la joven, pues este lunes iban a visitar a uno de sus hijos en Turrialba, pero decidieron hacer antes una parada en el altar para llevarle flores a Alli, como le decían de cariño.

“Como a las once de la mañana me llamó mi mamá para decirme que no estaba la Virgencita de piedra que hace dos meses le compré junto a mi amiga Cindy Masís, quien me ayudó.

“El jueves estuve ahí y todavía estaba, la teníamos pegada con cemento y estoy muy sorprendida de que pudieran despegarla y llevársela, porque es bastante pesada”, contó la mamá.

La Virgencita tallada en piedra estaba pegada a un lado de una cruz que tiene escrito el nombre de Allison, la cual fue colocada a la orilla de la calle que lleva al basurero clandestino en San Jerónimo de Cachí, donde Nelson Sánchez Ureña, condenado a 18 años por el crimen, arrojó el cuerpo de la joven.



— "Pido que por favor me la devuelvan, porque Alli era muy devota de la Virgen de Los Ángeles", dijo Yendry Vásquez, mamá de Allison.

Apenas dos meses

Doña Yendry contó que esa imagen la hizo un artesano por pedido especial de ella, pues como Allison era muy devota de la Virgen de Los Ángeles, ella quería que siempre la tuviera cerca.

“Cuando la vi en Facebook llamé al muchacho para que por favor me la hiciera, porque quería ponerla en ese lugar para poder llevarle flores cada vez que se cumple un año de su desaparición.

“El sábado pasado fui a comprarle semillas de girasoles mini, para llevarlas estos días y sembrarlas ahí y en Charrarra, donde le tenemos otro altarcito”, dijo la mamá.

— "He llorado mucho porque es increíble que existan personas tan malas", dijo Yendry Vásquez, mamá de Allison.

Gran daño

Vásquez dijo que aún no entiende por qué alguien le haría un daño así al altar que construyó para su hija.

“No sé si se la robaron para venderla o si alguien lo hizo por maldad, para lastimarme con eso por el significado tan importante que tiene para mí”, añadió.

La señora contó que ella pagó ¢40 mil por la imagen, la cual incluía la base de piedra de 45 centímetros que no se robaron.

“Yo le pido a la persona que se la llevó que la devuelva, que nada gana con tenerla y es algo muy valioso para mí, que por favor me la devuelva”, pidió.

Doña Yendry no pierde la esperanza de que le devuelvan la Virgencita o que alguien la encuentre en algún lugar y se la entregue, para así llevarla a donde realmente debe estar.