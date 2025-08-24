Ruta 32 continúa con un panorama complicado para quienes deben viajar del Caribe a San José

Ni fecha, tampoco hora estimada hay para la apertura de la ruta 32 que comunica San José con el Caribe de Costa Rica.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) señaló que este domingo continúan limpiando el paso por la carretera Braulio Carrillo, debido a los fecuentes derrumbes en esta importante vía.

“La lluvia se mantiene presente en la zona de montaña y los suelos continúan saturados”, señalaron en el MOPT.

Si usted necesita viajar al Caribe, puede hacerlo utilizando rutas alternas, la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos.

Esta carretera con frecuencia pasa cerrada por los problemas con derrumbes, durante este mes la han cerrado durante varios días consecutivos.

