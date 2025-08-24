Sucesos

Fatalidades en carretera dejan a una familia de luto y a otras seis en medio de la incertidumbre

En Matina de Limón falleció un hombre de apellido Serrano, de 53 años, cuando viajaba en bicicleta

Por Alejandra Morales

Un choque entre un carro y una bicicleta cobró la vida de un hombre de apellido Serrano, de 53 años.

La fatalidad ocurrió sobre la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, a la altura de Matina, Limón; exactamente de la rotonda de la entrada a Matina, 500 metros oeste.

09/07/2025, Limón, Matina, seguimiento de los allanamientos en Matina de Limón para desarticular una banda de narcotráfico y sicariato.
El OIJ de Batán se encargó de levantar las evidencias y del cuerpo de Serrano, de 53 años. Foto: José Cordero/Ilustrativa (Jose Cordero/José Cordero)

La Cruz Roja señaló que recibieron el reporte a las 6:20 p. m. de este sábado, 24 de agosto.

El OIJ de Batán atendió el fatal accidente y señalaron que las causas del accidente no están claras.

“Al conductor del vehículo involucrado le realizaron la alcoholemia y dio negativo”, señalaron los judiciales.

6 personas graves por accidentes en carretera

Otros seis accidentes fueron atendidos por la Cruz Roja, en San Nicolás de Cartago hubo un atropello contra una adolescente de 16 años y la llevaron en condición delicada al hospital Max Peralta de Cartago; este accidente ocurrió a las 9:08 p. m. del sábado.

Cerca de esa hora, también se presentó un choque entre un carro y una moto en Fátima de Desamparados, resultando un hombre en condición delicada, lo llevaron al hospital San Juan de Dios.

También a las 9:38 p. m. en Katira de Guatuso, zona norte del país, hubo un atropello de un hombre de 31 años, por parte de una moto, necesitó atención médica.

A las 9:45 p. m. del sábado un motociclista de 19 años, derrapó y sufrió heridas de consideración.

Una mujer también sufrió fuertes golpes al ser atropellada en Talamanca, Limón, a las 10:42 p. m.

Finalmente, a las 2:59 a. m. de este domingo un carro y una moto chocaron, resultando un joven de 25 años con fuertes golpes en la cabeza, lo dejaron inconsciente.

accidentes de tránsitofatalidades en carreteraruta 32Matina
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

