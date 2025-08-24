Fatalidades en carretera dejan a una familia de luto y a otras seis en medio de la incertidumbre

Un choque entre un carro y una bicicleta cobró la vida de un hombre de apellido Serrano, de 53 años.

La fatalidad ocurrió sobre la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, a la altura de Matina, Limón; exactamente de la rotonda de la entrada a Matina, 500 metros oeste.

El OIJ de Batán se encargó de levantar las evidencias y del cuerpo de Serrano, de 53 años. Foto: José Cordero/Ilustrativa (Jose Cordero/José Cordero)

La Cruz Roja señaló que recibieron el reporte a las 6:20 p. m. de este sábado, 24 de agosto.

El OIJ de Batán atendió el fatal accidente y señalaron que las causas del accidente no están claras.

“Al conductor del vehículo involucrado le realizaron la alcoholemia y dio negativo”, señalaron los judiciales.

6 personas graves por accidentes en carretera

Otros seis accidentes fueron atendidos por la Cruz Roja, en San Nicolás de Cartago hubo un atropello contra una adolescente de 16 años y la llevaron en condición delicada al hospital Max Peralta de Cartago; este accidente ocurrió a las 9:08 p. m. del sábado.

Cerca de esa hora, también se presentó un choque entre un carro y una moto en Fátima de Desamparados, resultando un hombre en condición delicada, lo llevaron al hospital San Juan de Dios.

También a las 9:38 p. m. en Katira de Guatuso, zona norte del país, hubo un atropello de un hombre de 31 años, por parte de una moto, necesitó atención médica.

A las 9:45 p. m. del sábado un motociclista de 19 años, derrapó y sufrió heridas de consideración.

Una mujer también sufrió fuertes golpes al ser atropellada en Talamanca, Limón, a las 10:42 p. m.

Finalmente, a las 2:59 a. m. de este domingo un carro y una moto chocaron, resultando un joven de 25 años con fuertes golpes en la cabeza, lo dejaron inconsciente.