El buen tiempo seguirá acompañando a Costa Rica este sábado, en medio del proceso de consolidación de la época seca, con condiciones cálidas desde las primeras horas de la mañana que se mantendrán hasta la noche.

Así lo confirmó Juan Diego Naranjo, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

“Estamos previendo nubosidad de poco a parcial a lo largo de todo el sábado y esto va a permitir que se registre un ambiente cálido desde tempranas horas del día y que perdure hasta horas de la noche”, explicó Juan Diego Naranjo, del IMN.

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Desde las primeras horas de la mañana estará caliente, habrá fuertes vientos, pero en el Pacífico sur podría llover. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque predominará el buen tiempo, los meteorólogos prevén ráfagas de viento en las zonas montañosas del Valle Central y la cordillera de Guanacaste.

Además, no se descarta que se presenten lluvias en el Pacífico Sur, debido al ingreso de la brisa marina desde el sector marítimo hacia las montañas de esa región.

“Solamente existe la posibilidad de lluvia hacia el Pacífico Sur y esto se debe principalmente al ingreso de la brisa marina desde el sector marítimo hacia los sectores montañosos de esta región y por ende existe la posibilidad de que se presente alguna lluvia muy localizada, pero intensa en corta duración”, concluyó Naranjo.