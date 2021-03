“Ellos tienen acceso a imágenes satelitales. Desde hace seis meses estamos trabajando juntos, así que yo les di las informaciones y él me pidió tres días, por lo que el miércoles pasado me llamó y me preguntó si estaba sentado. Me dijo que en la zona de las pistas hay seis puntos que vale la pena revisar. Él me preguntó si podrían ser techos de casas y le respondí que ahí no hay casas, tampoco podrían ser piedras porque marcaría millones de piedras, y cuando son ríos se marcan en azul”, dijo el buscador todo ilusionado.