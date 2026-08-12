Sucesos

Se agrava la balacera en Desamparados: ya son tres los heridos y fueron trasladados con escolta policial

Tres hombres heridos de bala trasladados con escolta policial a centros médicos

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Por Silvia Coto

Una fuerte balacera registrada la tarde noche de este martes en la urbanización Mónaco, en San Rafael Abajo de Desamparados, dejó tres hombres heridos de bala.

Cruz Roja imagen ilustrativa
Tres personas resultaron heridas de bala. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

En un inicio se reportó que eran dos las personas heridas; sin embargo, posteriormente se confirmó que el número de víctimas aumentó a tres.

Debido a la gravedad de las lesiones, los heridos fueron trasladados bajo escolta policial a diferentes centros médicos. Uno de ellos fue llevado a la clínica Marcial Fallas, mientras que los otros fueron trasladados al hospital San Juan de Dios.

Según trascendió, un altercado habría desencadenado la balacera, aunque esta versión todavía debe ser confirmada por las autoridades.

LEA MÁS: Fuerte balacera deja dos hombres heridos de gravedad en San Rafael Abajo

Oficiales de la Fuerza Pública mantienen un fuerte operativo en la zona, mientras se realizan las primeras diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos. De momento hay personas detenidas, pero no se sabe cuántas.

Por el momento, se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde mayores detalles.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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