Se confirma tragedia: muere hombre dentro de fosa séptica en Grecia

Un hombre falleció la mañana de este domingo cuando se encontraba dentro de una fosa séptica en Grecia, Alajuela.
La Cruz Roja informó que el incidente fue atendido a las 7:42 a.m., luego de recibir el reporte de una persona inconsciente dentro de una estructura de aproximadamente cinco metros de profundidad.
Según información preliminar, el paciente realizaba labores dentro de la fosa séptica, la cual se encontraba vacía, cuando, aparentemente, sufrió una descompensación.
A la llegada de la primera unidad de emergencia, el hombre fue ubicado en paro cardiorrespiratorio.
LEA MÁS: Hombre cae inconsciente dentro de fosa séptica en Grecia y es hallado en paro cardiorrespiratorio
Para atender la situación, la Benemérita movilizó unidades básicas, soporte avanzado y personal especializado en rescate; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el paciente falleció en el sitio.
Las circunstancias del caso continúan bajo investigación.