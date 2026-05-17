Sucesos

Se confirma tragedia: muere hombre dentro de fosa séptica en Grecia

La víctima realizaba labores dentro de una estructura de aproximadamente cinco metros de profundidad cuando sufrió una descompensación

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Por Silvia Coto

Un hombre falleció la mañana de este domingo cuando se encontraba dentro de una fosa séptica en Grecia, Alajuela.

La Cruz Roja informó que el incidente fue atendido a las 7:42 a.m., luego de recibir el reporte de una persona inconsciente dentro de una estructura de aproximadamente cinco metros de profundidad.

Un hombre falleció al caer en una fosa séptica
Un hombre falleció al caer en una fosa séptica (Cruz Roja/Cortesia)

Según información preliminar, el paciente realizaba labores dentro de la fosa séptica, la cual se encontraba vacía, cuando, aparentemente, sufrió una descompensación.

A la llegada de la primera unidad de emergencia, el hombre fue ubicado en paro cardiorrespiratorio.

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Para atender la situación, la Benemérita movilizó unidades básicas, soporte avanzado y personal especializado en rescate; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el paciente falleció en el sitio.

Un hombre cayó en una fosa séptica en Grecia y falleció mientras trabajaba adentro

Las circunstancias del caso continúan bajo investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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