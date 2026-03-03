Sucesos

Se hizo pasar por funcionario municipal y habría sustraído ₡7,5 millones

Hombre de apellidos León Herrera es investigado por presunta estafa informática en Heredia

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre de apellidos León Herrera cumplirá dos meses de prisión preventiva, como sospechoso de cometer el delito de estafa informática.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Adjunta de Heredia y acogida por el Juzgado Penal de Heredia.

Dos hombres están acusados de asesinar a una niña de 13 años en Guararí. El juicio se efectúa en los Tribunales de Heredia.
El sospechoso tendrá que descontar dos meses de prisión preventiva. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de febrero, cuando, en apariencia, el imputado se hizo pasar por funcionario de la Municipalidad de Heredia.

LEA MÁS: Una semana sin rastro: piden ayuda para encontrar a joven desaparecida en Cartago

Aparentemente, con ese engaño, habría contactado a la víctima y logrado sustraer de su cuenta bancaria un monto de ₡7.500.000.

Las autoridades indicaron que el caso continúa en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
prisión preventivaestafa informáticafalso funcionario municipalherediajuzgado penal de heredia
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.