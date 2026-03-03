Se hizo pasar por funcionario municipal y habría sustraído ₡7,5 millones

Un hombre de apellidos León Herrera cumplirá dos meses de prisión preventiva, como sospechoso de cometer el delito de estafa informática.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Adjunta de Heredia y acogida por el Juzgado Penal de Heredia.

El sospechoso tendrá que descontar dos meses de prisión preventiva. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de febrero, cuando, en apariencia, el imputado se hizo pasar por funcionario de la Municipalidad de Heredia.

LEA MÁS: Una semana sin rastro: piden ayuda para encontrar a joven desaparecida en Cartago

Aparentemente, con ese engaño, habría contactado a la víctima y logrado sustraer de su cuenta bancaria un monto de ₡7.500.000.

Las autoridades indicaron que el caso continúa en investigación.