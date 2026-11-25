El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica condiciones atmosféricas estables y un bajo contenido de humedad para este miércoles 25 de noviembre, lo que favorecerá un día con pocas precipitaciones y temperaturas cálidas durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Este miércoles las condiciones serán más secas aunque si podría llover en el Caribe (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el IMN, las condiciones serán mayormente secas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, no se descartan aguaceros puntuales y de corta duración en las zonas montañosas del sur del país durante la tarde.

Además, hacia el final del día podrían presentarse lluvias dispersas en las regiones marítimas y cerca de la costa del Caribe.

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En cuanto a los vientos, el IMN prevé intensidades moderadas en el norte del país, con un incremento durante las horas de la noche.

Aunque las condiciones serán más estables, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los cambios del tiempo, especialmente en las zonas donde podrían registrarse precipitaciones.