¿Se vienen más aguaceros? IMN advierte lluvias y tormentas para varias zonas del país este jueves

La incertidumbre sobre las condiciones del tiempo marcará este jueves 21 de mayo en distintas regiones del país, debido a la combinación de humedad, altas temperaturas y el ingreso de brisas que favorecerán la formación de lluvias y tormentas eléctricas.

Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los factores locales serán los principales responsables de las condiciones atmosféricas durante el día. Además, continúan los vientos alisios moderados trasladando humedad hacia la Vertiente del Caribe.

En las regiones del Caribe, la Zona Norte y sectores montañosos del este del Valle Central se espera nubosidad variable con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana.

Las lluvias han provocado emergencias en el Caribe. Foto: El Bataneño (Bataneño/Cortesía)

Sin embargo, será en horas de la tarde cuando aumente la posibilidad de aguaceros aislados, acompañados de tormenta eléctrica, especialmente en el Pacífico Central y Sur.

El IMN también indicó que estas precipitaciones podrían extenderse hacia la península de Nicoya y el oeste del Valle Central, por lo que no se descartan cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

Durante la noche persistirá la posibilidad de lluvias ocasionales en el Caribe y la Zona Norte, mientras que en el resto del país se mantendrán condiciones entre parcialmente nubladas y frescas.

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Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas y acumulación de agua en carretera.

El paso de la Onda Tropical #3 ha provocado inundaciones sobre todo en el Caribe. La CNE declaró alerta verde para la Vertiente del Caribe y los cantones de Sarapiquí y Turrialba.