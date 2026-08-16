¿Seguirá lloviendo? Preste atención a esta alerta que envió el IMN para las próximas horas

Si esperaba que las lluvias dieran una tregua en Costa Rica, será mejor mantener el paraguas cerca. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que las condiciones inestables continuarán durante las próximas horas y se extenderán al domingo.

De acuerdo con un informe meteorológico emitido por la institución, la inestabilidad responde a varios factores, entre ellos el paso de la onda tropical #32, la ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país, el arrastre de humedad por los vientos alisios y condiciones inestables en niveles altos de la atmósfera.

El IMN informó que los mayores acumulados de lluvia de las últimas seis horas se registraron en el Caribe y la Zona Norte, con cantidades entre 10 y 45 milímetros.

¿Dónde lloverá con mayor fuerza?

El IMN advirtió que las lluvias continuarán durante las próximas horas en diferentes regiones de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para lo que resta de la tarde y principalmente durante la noche, el IMN pronostica condiciones lluviosas en el Caribe y las montañas de la Zona Norte.

En esos lugares se estiman acumulados entre 20 y 50 milímetros, pero en sectores montañosos podrían registrarse máximos localizados entre 60 y 100 milímetros.

Las precipitaciones de las montañas también alcanzarán puntos del Valle Central y las montañas del Pacífico, con cantidades previstas entre 10 y 50 milímetros.

LEA MÁS: Fuertes lluvias provocan estragos en varias zonas del país

El panorama tampoco cambiará completamente el domingo. El IMN espera lluvias moderadas y fuertes de manera recurrente, principalmente durante la madrugada y la mañana.

En el Pacífico Central y Pacífico Sur, además, se esperan aguaceros acompañados de tormenta durante el periodo nocturno.

IMN pide especial atención

Uno de los puntos que más preocupa es la saturación de los terrenos.

El IMN solicitó especial atención en las cuencas montañosas del Caribe, donde la saturación del suelo se encuentra entre un 70% y un 100%. En los alrededores del golfo Dulce existen sectores con saturaciones superiores al 90%.

También se pide precaución en zonas urbanas por una posible saturación de los sistemas de alcantarillado y en sitios vulnerables a inundaciones.

A las lluvias se suma el viento. Se esperan ráfagas ocasionales entre 40 y 60 km/h en partes bajas y máximas de 70 a 90 km/h en zonas montañosas.