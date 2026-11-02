Sucesos

Semana arrancó nublada por la onda tropical #52 y estas son las zonas que podrían tener más lluvias

El país continúa en el periodo de transición de la época lluviosa a la seca

Por Alejandra Morales

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La semana comenzó con cielos nublados en varios sectores del país, debido al paso de la onda tropical #52, que actualmente se observa débil, pero que favorecerá condiciones más aptas para la presencia de lluvias durante este lunes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde y la noche, como parte de las condiciones atmosféricas que acompañan el paso de este fenómeno.

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Cartago, Costa Rica, Clima, Nublado, amanecer.
Aunque la onda tropical #52 se observa débil, su paso y la interacción con otros sistemas atmosféricos podrían favorecer las lluvias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, la interacción de la onda tropical con la Zona de Convergencia Intertropical podría favorecer todavía más las lluvias durante este martes.

Costa Rica continúa en el periodo de transición de la época lluviosa a la seca, por lo que todavía se esperan condiciones variables en diferentes regiones del territorio nacional.

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Onda tropical #52lluvias
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.