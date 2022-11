Señor que sobrevivió a violento choque en Cartago: “Yo dije: ‘Hasta aquí me la prestó Dios’”

Don Carlos sufrió heridas en su brazo izquierdo debido al accidente. Foto: Cortesía.

Don Carlos Hernández Cubero, conocido en Cartago como “Chanito”, pensó que su hora había llegado cuando el carro que iba manejando se volcó tras ser chocado por detrás por otro vehículo que intentó adelantarlo.

“En ese momento, yo dije: ‘Hasta aquí me la prestó Dios’, pero gracias a Él que no fue así”, dijo el señor de 61 años a La Teja.

Chanito es una de las cinco personas que resultaron heridas a consecuencia del choque múltiple que ocurrió el pasado martes 8 de noviembre en Guadalupe de Cartago, en las cercanías del centro comercial Paseo Metrópoli.

En un video captado por una cámara de seguridad, se observa cómo el carro tipo pick up de Chanito fue chocado por detrás por otro vehículo blanco, que intentó adelantarlo y no lo logró.

Producto del golpe, el carro de Hernández, además de quedarse sin cajón, se volcó sobre el lado del conductor, mientras que el vehículo que causó el accidente se subió sobre la jardinera que divide la calle, para luego chocar contra otro pick up que viajaba en sentido contrario.

(Video) ¡Qué impactante! Así ocurrió el choque múltiple en Cartago. (Video) ¡Qué impactante! Así ocurrió el choque múltiple en Cartago.

“Yo estaba cargando una basurita en La Lima y después de eso pasé a echarle gasolina al carro para irme al botadero, y ya en ese trayecto fue que sentí ese bombazo por detrás”, contó Hernández.

Chanito dijo que junto a él viajaba un muchacho que usualmente lo ayuda en los fletes, quien afortunadamente salió ileso del accidente. Hernández no tuvo la misma suerte.

“Los hombros me los golpeé y la mano izquierda me la lastimé mucho, porque se me restregó por la carretera, de milagro no se me quebró ningún hueso, pero me quedó al rojo vivo”, detalló.

El señor fue atendido por la Cruz Roja y como las heridas que sufrió no ponían en riesgo su vida, fue llevado al Hospital del Trauma del INS, donde le inmovilizaron el brazo izquierdo y le dieron la salida ese mismo día.

Más allá de las heridas en su brazo, lo que tiene preocupado a Chanito es que perdió su “machete de trabajo”, pues el carro, que adquirió apenas hace año y medio, sufrió muchos daños.

Así quedó el carro de Chanito tras el accidente. Foto cortesía.

“El carrito la verdad es que quedó inservible, se le torció el chasis y el motor como que se le alzó, todo se fue en la tira, como dicen”, añadió.

Esta situación tiene muy consternado al señor, pues por medio de los fletes que hacía llevaba sustento a su hogar.

“La fe es ver cómo hago para seguir trabajando, porque tengo muchas obligaciones, tengo un hijo de 27 años que es no vidente y necesita cuidados especiales, además tengo tres hijos más: un muchachito que va a cumplir 10 años el domingo, una chiquita de 6 años y una muchacha de 22 años”.

Si usted desea ayudar a Chanito de alguna forma puede contactarlo al teléfono 8576-4439 o brindarle una donación por medio de Sinpe Movil al teléfono 6424-6987, que aparece a nombre de su hija Daniela Hernández.