Señora dice que empujoncito divino la salvó de morir atropellada por loco al volante (Video)

Doña Patricia Quesada está segura que fue la mano de Dios la que le dio un empujoncito divino para salvarla del chofer de un carro que se salió de la calle a toda velocidad y le pasó a escasos centímetros de su espalda.

“Yo digo que si yo hubiera dado un solo paso hacia atrás ese carro me lleva de adornito en la trompa, eso fue la mano de Dios que está con nosotros”, dijo doña Patricia.

Quesada es la señora que aparece en un video que se hizo viral hace unos días, en el cual se observa a un conductor que viajaba a alta velocidad y que tras salirse la calle y subirse a una acera atropella a un hombre, para luego darse a la fuga como si nada hubiera pasado.

El incidente ocurrió el pasado viernes 15 de julio en el barrio Fátima de Guadalupe, cerca del Novacentro, entre el cruce de Goicoechea y Moravia, San José, a las 5:50 p. m.

La víctima del atropello fue Roberto Ortega, de 41 años, quien de milagro sobrevivió al golpe y actualmente se encuentra internado en el hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros, en La Uruca.

Doña Patricia y Alejandra López, de 27 años, son las otras dos personas que aparecen en el video y que por obra divina no fueron atropelladas por el loco al volante, que aún no ha sido identificado.

El carro pasó a escasos centímetros de doña Patricia. Captura de video.

Si usted tiene información sobre este caso puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Como una brisa

Quesada contó que ese día, pocos minutos antes de que ocurriera el accidente, ella se encontraba al puro frente de la entrada principal de su casa podando unos arbolitos y arrancando una maleza de la acera.

En ese instante fue que ocurrió lo que ella considera como un verdadero milagro.

“Estaba cortando zacate, de hecho yo estaba sentada en el borde del caño cerca de esos arbolitos, pero tuve el impulso de levantarme porque vi como unas hojillas muy feas en el portón (de la casa), entonces me arrimé y empecé arrancarlas.

“De pronto yo sentí como que me empujaron hacia adelante, pero muy suavecito, no podía echar para atrás y en eso sentí una brisa muy fuerte que pasó por detrás, cuando volví a ver hacia la derecha me di cuenta que era el carro que venía a toda velocidad y agarró al muchacho”, detalló.

El carro viajaba contravía y luego se subió a la acera. Captura de video.

“Todos los pedazos de árboles salieron volando y hasta me cayeron encima” — Patricia Quesada

Sin pensarlo dos veces doña Patricia corrió hacia donde estaba Roberto, a quien le dijo que estuviera quieto mientras llegaba la ambulancia. La señora también dijo que su esposo trató de darle persecución al conductor, pero este logró escapar.

“En el video se veía como una parte oscura o borrosa y eso me extrañó, porque esas cámaras son muy buenas, mi hija dijo que era como una sombra y ahí recordé que el que habita bajo la sombra del altísimo goza de la protección del Señor, y esa era la sombra de Dios que estaba guardándonos”, dijo Quesada.

No ha visto el video

En cuanto a Roberto, su hermana Elainne Ortega dijo que este sigue internado, pues tienen que operarle la pierna derecha y la muñeca izquierda.

“Mi hermano no ha visto el video todavía y nosotros le dijimos que lo mejor es que todavía no lo vea, que lo deje quieto ahí, porque él aún está como con ataques de pánico”, contó.

De milagro doña Patricia, Alejandra y Roberto sobrevivieron al incidente. Captura de video.

Elaine contó que ella solo ha visto el video una vez y por cómo se dieron las cosas, asegura que están ante un milagro, ya que pese a las heridas que sufrió la vida de su hermano está fuera de riesgo.

“Todos los que manejamos cometemos errores e imprudencias, pero dejar a una persona tirada en esas condiciones, eso no, eso es innegociable”. — Elainne Ortega.

Más pistas

Ortega también contó que este fin de semana su familia ha recibido información que sería clave para dar con el paradero del conductor sospechoso.

“Como familia, nos dimos a la tarea de recolectar todo lo que la gente nos ha enviado, como más videos donde se aprecia mejor la placa. Ya todo eso está en manos del OIJ”, añadió la mujer.

Elaine contó que ese día su hermano se dirigía hacia una ferretería ubicada en esa localidad, pues él tiene un taller automotriz de aire acondicionado y necesitaba comprar un repuesto.

El carro buscado por las autoridades es un Toyota RAV4 4x4, blanco y sería modelo 1997 o 2000.