Sucesos

Sentencia por femicidio de Carolina Mora dejó lágrimas y tranquilidad: esto pasó con su hijo

El hermano de la víctima contó qué pasó con el hijo de Carolina

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Por Alejandra Morales

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Sujetados de la mano y con lágrimas, doña Flora González y su hijo Nelson Mora salieron este jueves del Tribunal Penal de Heredia después de escuchar la sentencia contra el hombre condenado por el femicidio de Carolina Mora González.

Eran la madre y el hermano de Carolina, cuyo asesinato dejó a una familia marcada por el dolor y, especialmente, a un niño de apenas cuatro años sin su madre.

“Estamos satisfechos, se logró justicia. Es doloroso porque uno vuelve a revivir todo el dolor de esa época, pero se hizo justicia”, dijo Nelson Mora al salir de los tribunales.

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27/08/2026/ sentencia femicidio Carolina en tribunales de justicia de Heredia / Foto John Durán
Doña Flora González (adulta mayor con gafas) y su hijo Nelson Mora (camisa negra) se abrazaron al terminar el juicio. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Ahora, además de enfrentar la ausencia de su hermana, Nelson tiene bajo su responsabilidad al pequeño hijo de Carolina.

“Mi sobrino está ahora a cargo mío por medio del PANI”, contó.

El niño sabe que su mamá murió, pero, por su corta edad, aún no es plenamente consciente de lo ocurrido.

“Él no está consciente de lo que pasó, sí sabe que la mamá falleció. Él está con psicólogo”, explicó Nelson.

Carolina Mora
Carolina Mora fue asesinada el 30 de setiembre del 2024. Foto: Archivo (Tomada de redes sociales)

La familia intenta así acompañar al pequeño en medio de una pérdida que todavía no logra comprender por completo.

Carolina Mora fue asesinada el 30 de diciembre de 2024. Su cuerpo fue hallado en el Parque Ecológico La Fuente, en Belén de Heredia.

Por estos hechos, condenaron a Álvaro Padilla Palma, quien mantuvo una relación esporádica con Carolina y es el papá del niño por el que Carolina se desvivía.

Padilla deberá descontar 50 años de cárcel.

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Carolina Mora GonzálezÁlvaro Padilla Palma
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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