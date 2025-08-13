Sucesos

Si usted circula por la ruta 32, le interesa esta información

Las autoridades no han indicado la posible hora de apertura

Por Silvia Coto
La ruta 32 permanecerá cerrada la noche de este lunes 9 de setiembre debido a la caída de material cerca del río Sucio. (Foto: suministrada por Reiner Montero, corresponsal GN)
La ruta 32 permanece cerrada

La ruta 32, que comunica a San José con Limón, permanece cerrada la mañana de este miércoles debido a la caída de material en el kilómetro 28, pocos metros después del túnel Zurquí.

De acuerdo con información oficial, el derrumbe bloquea por completo el paso de vehículos, por lo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mantiene cuadrillas trabajando en la remoción de escombros.

Hasta el momento no se ha informado una hora estimada para la reapertura de la carretera, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores utilizar las rutas alternas disponibles: por Turrialba, Vara Blanca (solo para vehículos livianos) y la Vuelta de Kooper.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

