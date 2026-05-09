Sicario llegó vestido de negro y asesinó a un joven de varios disparos por la espalda en Jacó

Un hombre vestido de negro desató pánico en las afueras de un supermercado de Jacó luego de que asesinó a un joven de 20 años.
El fallecido fue identificado de apellido Vargas; el homicidio ocurrió este viernes 9 de mayo en Cristo Rey de Jacó.
Según información preliminar, Vargas se encontraba frente a un supermercado cuando fue sorprendido por un hombre vestido de negro, quien presuntamente se le acercó y le disparó por la espalda.
Tras recibir los primeros impactos, Vargas cayó al suelo; sin embargo, el atacante habría continuado disparándole en varias ocasiones antes de darse a la fuga.
La víctima presentaba múltiples heridas de bala y falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.
LEA MÁS: Trampa mortal: citaron a taxista informal para un viaje y lo asesinaron al llegar
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias balísticas que permitan avanzar con la investigación.
Por ahora, las autoridades trabajan para esclarecer el móvil del homicidio e identificar al responsable del ataque.