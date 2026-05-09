Sucesos

Sicario llegó vestido de negro y asesinó a un joven de varios disparos por la espalda en Jacó

La víctima, de apellido Vargas y 20 años, murió en el sitio tras recibir múltiples disparos

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Por Silvia Coto

Un hombre vestido de negro desató pánico en las afueras de un supermercado de Jacó luego de que asesinó a un joven de 20 años.

El fallecido fue identificado de apellido Vargas; el homicidio ocurrió este viernes 9 de mayo en Cristo Rey de Jacó.

Según información preliminar, Vargas se encontraba frente a un supermercado cuando fue sorprendido por un hombre vestido de negro, quien presuntamente se le acercó y le disparó por la espalda.

Tras recibir los primeros impactos, Vargas cayó al suelo; sin embargo, el atacante habría continuado disparándole en varias ocasiones antes de darse a la fuga.

Dos hombres murieron entre la noche del sábado 10 de mayo y la madrugada del domingo 11. Uno fue asesinado de dos balazos en la cabeza tras una riña en Hatillo 8, y el otro falleció por dos disparos en La Aurora de Heredia. La imagen corresponde al crimen en Heredia.
El OIJ investiga el caso para dar con el sospechoso. Foto ilustrativa (Suministrada/Suministrada por Reiner Montero, corresponsal GN)

La víctima presentaba múltiples heridas de bala y falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias balísticas que permitan avanzar con la investigación.

Por ahora, las autoridades trabajan para esclarecer el móvil del homicidio e identificar al responsable del ataque.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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